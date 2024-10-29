За жовтень росіяни захопили понад 470 км² території України, – Welt

Російські окупаційні сили значно просунулись на сході України, захопивши понад 470 квадратних кілометрів за жовтень. Це найбільше територіальне досягнення РФ з березня 2022 року, повідомляє видання Welt.

Минулого тижня війська РФ активно просувалися на полі бою, окупувавши 196 квадратних кілометрів лише за період з 20 по 27 жовтня. Загалом від початку жовтня окупанти захопили 478 квадратних кілометрів української території, зазначає агенція AFP.

Журналісти підкреслюють, що лінія фронту за останні два місяці змінилася особливо навколо стратегічно важливого міста Покровськ на сході України, де зосереджена більша частина наступу.

Welt додає, що приблизно дві третини територіальних завоювань Росії у жовтні припадає на Донецьку область. Переважаючи українські сили в кількості військових та озброєнні, війська РФ наближаються до Покровська з півдня та сходу.

Це просування є найбільшим для РФ з моменту спроби захоплення Києва в березні 2022 року. На сьогодні, включаючи анексовані території Криму, Донбасу, та області, захоплені до повномасштабного вторгнення, Росія контролює близько 18,2% території України.