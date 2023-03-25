Суспільство

За добу ворог випустив по Херсонщині понад 300 снарядів, є жертви

25 Березня 2023 11:10
18
читать на русском →
херсон, обстріли

За минулу добу по Херсонській області росіяни випустили 301 снаряд з важкої артилерії та “Градів”, загинули дві людини, ще 6 отримали поранення.

“За минулу добу противник здійснив – 67 обстрілів, випустивши 301 снаряд з важкої артилерії та “Градів”, повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

За даними ОВА, місто Херсон ворог обстріляв 7 разів.

Прокудін зазначив, що 23 снаряди влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, медичний заклад.

Внаслідок обстрілів є жертви. Дві людини загинули, шестеро – отримали поранення.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Березня 2023 09:37
84

Росія відмовилася від подальшого наступу і зосереджується на стримуванні Сил оборони – Вloomberg
25 Березня 2023 14:15
18

Україна не може почати контрнаступ через недостатню кількість зброї
25 Березня 2023 12:41
20

У заповіднику “Асканія-Нова” окупанти встановили свою адміністрацію
25 Березня 2023 11:39
48

Штурм росіянами Бахмута зайшов у глухий кут, – британська розвідка
24 Березня 2023 21:54
93

Ворог намагається взяти Авдіївку в кільце, але вже видихається – Сили оборони
Останні новини
усі новини

Думки

Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
Віталій ПОРТНИКОВ

“Он утонул”. Зачем министерство обороны России говорит неправду об американском беспилотнике
Александр КИРШ

Бандеровцы путинского призыва
усі думки