Суспільство

З понеділка спека накриє південні та центральні області України
18 Серпня 2024 20:59
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Ілюстративне фото / Фото Glavnoe.in.ua

В Україні в понеділок, 19 серпня, без опадів; лише вдень у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°; вдень 29-34°, у південних і центральних областях сильна спека 35-37°; у Карпатах 23-28°.

У Києві в понеділок без опадів. Без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 32-34°.

У вівторок, 20 серпня, в Україні без опадів; лише в західних областях, удень і на Житомирщині, місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с.

Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°; вдень сильна спека 35-38°, у західних областях 30-34°, місцями 25-30°.

У Києві у вівторок без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень сильна спека – 35°.


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