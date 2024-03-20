З 1 квітня Польща хоче заборонити транзит українського збіжжя через свою територію 

Чеслав Секерський, міністр сільського господарства Польщі звернеться до Ради міністрів з пропозицією з 1 квітня запровадити заборону на транзит українського збіжжя через територію країни.

Про це повідомляє Польське радіо.

Як зазначається, представникам уряду і протестуючим фермерам не вдалося підписати повноцінну угоду, але вони домовилися з кількох питань. Зокрема, домовленість передбачає продовження ембарго щодо імпорту на польський ринок пшениці, кукурудзи, соняшника і ріпаку з України, а також розширення з 1 квітня цієї заборони на транзит збіжжя через територію Польщі. З ініціативою щодо заборони транзиту Секерський звернеться до польського уряду.

У підписаному документі сторони також визнали, що необхідно підготувати детальні правила торгівлі агротоварами з Україною, визнаючи при цьому, що складна ситуація у сільському господарстві Польщі викликана російською агресією проти України.

Фермери також позитивно висловилися з приводу змін в Європейському зеленому курсі за сприяння уряду Польщі.