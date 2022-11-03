Суспільство

ЮНІСЕФ надав 29 електрогенераторів Херсонській області

3 Листопада 2022 21:23
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херсон

ЮНІСЕФ повідомив, що надав 29 електрогенераторів Херсонській області, які допоможуть відновити електроенергію, воду та опалення на півдні України та принесуть користь близько 12 тисячам жителів, передає CNN.

У агентстві ООН повідомили, що для забезпечення роботи закладів охорони здоров’я у Нововоронцовській, Великоолександрівській та Високопільській громадах доставлено 15 генераторів.

«Доступ до медичної допомоги та води є основним правом, тому доступ дітей до критично важливих послуг має бути відновлено якнайшвидше. Ми прагнемо забезпечити постачання та послуги, необхідні для цього», — заявив представник ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін.

Додаткові 14 генераторів також були доставлені місцевій владі для підтримки водопостачання в цих районах для жителів і екстрених служб, повідомили в ЮНІСЕФ.

«Ми працюємо над відновленням деокупованих територій, де немає можливості відремонтувати всі водопроводи та лінії електропередач до початку зимового сезону. Генератори допоможуть задовольнити гострі потреби перед зимою, а це суттєва допомога місцевому населенню», – зазначив голова Херсонської ОДА Ярослав Янушевич, йдеться у повідомленні.


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