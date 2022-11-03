ЮНІСЕФ надав 29 електрогенераторів Херсонській області

ЮНІСЕФ повідомив, що надав 29 електрогенераторів Херсонській області, які допоможуть відновити електроенергію, воду та опалення на півдні України та принесуть користь близько 12 тисячам жителів, передає CNN.

У агентстві ООН повідомили, що для забезпечення роботи закладів охорони здоров’я у Нововоронцовській, Великоолександрівській та Високопільській громадах доставлено 15 генераторів.

«Доступ до медичної допомоги та води є основним правом, тому доступ дітей до критично важливих послуг має бути відновлено якнайшвидше. Ми прагнемо забезпечити постачання та послуги, необхідні для цього», — заявив представник ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін.

Додаткові 14 генераторів також були доставлені місцевій владі для підтримки водопостачання в цих районах для жителів і екстрених служб, повідомили в ЮНІСЕФ.

«Ми працюємо над відновленням деокупованих територій, де немає можливості відремонтувати всі водопроводи та лінії електропередач до початку зимового сезону. Генератори допоможуть задовольнити гострі потреби перед зимою, а це суттєва допомога місцевому населенню», – зазначив голова Херсонської ОДА Ярослав Янушевич, йдеться у повідомленні.