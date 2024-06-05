Економіка

Європейський банк виділить Україні 300 млн євро на підтримку енергетичного сектору

5 Червня 2024 18:06
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допомога, електроенергія
Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль і президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо / Фото: Денис Шмигаль

Європейський банк реконструкції та розвитку акумулює 300 млн євро на підтримку енергетичного сектору України, що потерпає від російських атак.

Відповідний меморандум підписали прем‘єр-міністр Денис Шмигаль та президентка банку Оділь Рено-Бассо.

“Кошти підуть державним енергетичним компаніям на відновлення генеруючих потужностей та інфраструктури, а також на будівництво нової децентралізованої генерації.

Ця підтримка допоможе в реалізації нашої мети — забезпечити стабільне та безперебійне електропостачання на всю територію України”, – зазначив Шмигаль.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії ЄБРР надав Україні 4 млрд євро фінансування.


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