Європейський банк виділить Україні 300 млн євро на підтримку енергетичного сектору

Європейський банк реконструкції та розвитку акумулює 300 млн євро на підтримку енергетичного сектору України, що потерпає від російських атак.

Відповідний меморандум підписали прем‘єр-міністр Денис Шмигаль та президентка банку Оділь Рено-Бассо.

“Кошти підуть державним енергетичним компаніям на відновлення генеруючих потужностей та інфраструктури, а також на будівництво нової децентралізованої генерації.

Ця підтримка допоможе в реалізації нашої мети — забезпечити стабільне та безперебійне електропостачання на всю територію України”, – зазначив Шмигаль.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії ЄБРР надав Україні 4 млрд євро фінансування.