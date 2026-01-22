“Європа досі не стала реальною силою”: Зеленський виступив із жорсткою промовою в Давосі

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі розкритикував Європу за відсутність реальної здатності до самозахисту та залежність від рішень США. Він заявив, що за рік після його торішньої промови ситуація принципово не змінилася.

Про це повідомляє Clash Report.

Зеленський нагадав, що рівно рік тому в Давосі завершив свій виступ словами: “Європа має знати, як себе захищати”, однак, за його словами, “минув рік — і нічого не змінилося”.

Президент звернув увагу на нерішучість європейських лідерів у питаннях безпеки, зокрема на прикладі ситуації навколо Гренландії.

“Усі звернули увагу на Гренландію, і очевидно, що більшість лідерів не впевнені, що з цим робити”, — сказав Зеленський, додавши, що багато хто просто чекає, що Америка “охолоне” до цієї теми.

Окремо президент зупинився на ролі НАТО та залежності Європи від США. За його словами, Альянс існує завдяки переконанню, що Сполучені Штати не залишаться осторонь у разі загрози.

“Але що, якщо ні?” — поставив запитання Зеленський, зазначивши, що НАТО ще ніколи не проходило повноцінного випробування.

Зеленський також розкритикував символічні, на його думку, кроки європейських країн.

“Відправлення 14 чи 40 солдатів до Гренландії — чого це має досягти? Який сигнал це надсилає Путіну? Китаю? І, можливо, найважливіше — який сигнал це надсилає Данії?” — заявив він.

Президент України наголосив на загрозі, яку становить російська нафта для безпеки Європи.

“Російська нафта транспортується просто вздовж берегів Європи, і саме ця нафта фінансує війну проти України”, — сказав Зеленський.

Він закликав зупинити такі поставки: “Російську нафту потрібно зупинити, конфіскувати і продати на користь Європи. Чому ні? Якщо у Путіна немає грошей — немає і війни”.

Говорячи про санкції, Зеленський зазначив, що Росія здатна продовжувати війну лише завдяки їх обходу.

“Росія не змогла б будувати балістичні чи крилаті ракети без критично важливих компонентів з інших країн”, — підкреслив він, додавши, що ці компоненти надходять не лише з Китаю, а й з Європи, США та Тайваню.

Президент також висловив сумнів у здатності Європи діяти як єдина сила.

“Замість того щоб стати справжньою глобальною силою, Європа залишається красивим, але фрагментованим набором малих і середніх держав”, — заявив Зеленський. На його думку, Європа більше схожа на “географію, історію, традицію, а не на реальну політичну силу”.

Зеленський наголосив, що майбутній світопорядок неможливо побудувати лише заявами й закликав до єдності та рішучості.

“Коли ми єдині — ми справді непереможні. Європа може — і повинна — бути глобальною силою. Вам потрібна незалежність України, бо завтра вам, можливо, доведеться захищати свій спосіб життя”, — заявив Зеленський,

Також президент повідомив, що найближчими днями заплановані тристоронні переговори України, США та РФ в Об’єднаних Арабських Еміратах.