Є збиття і влучання: росіяни знову атакували Україну дронами-камікадзе

Вночі 2 жовтня росіяни знову атакували територію України дронами-камікадзе та керованими авіабомбами. Чотири “шахеди” збили, але є і влучання.

Про це заявила речниця ОК “Південь” Наталя Гуменюк під час телемарафону.

Вона заявила, що за ніч ворог застосував 18 КАБів, які були спрямовані на цивільну інфраструктуру та житлові райони.

“Пошкоджено і лікарню, і об’єкти кричної інфраструктури”, – заявила вона.

При цьому, атака дронами була не дуже масована, вірогідно, росіяни намагались розвідати місцезнаходження ППО, зазначила Гуменюк. “Шахеди” запускали з південно-східного напрямку, однак маршрут був “не зовсім звичним”.

“В основному через Херсонщину, але очевидне було спрямування на Криворіжжя. Там 3 дрони знищені, і один знищений на Херсонщині, але є і влучання в одне з промислових підприємств. Вдарили дрони і на Херсонщині. Знов пошкоджено суто цивільну інфраструктуру – заводи сільськогосподарського підприємства”, – повідомила Гуменюк.