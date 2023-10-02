Кримінал

Є збиття і влучання: росіяни знову атакували Україну дронами-камікадзе

2 Жовтня 2023 08:04
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Вночі 2 жовтня росіяни знову атакували територію України дронами-камікадзе та керованими авіабомбами. Чотири “шахеди” збили, але є і влучання.

Про це заявила речниця ОК “Південь” Наталя Гуменюк під час телемарафону.

Вона заявила, що за ніч ворог застосував 18 КАБів, які були спрямовані на цивільну інфраструктуру та житлові райони.

“Пошкоджено і лікарню, і об’єкти кричної інфраструктури”, – заявила вона.

При цьому, атака дронами була не дуже масована, вірогідно, росіяни намагались розвідати місцезнаходження ППО, зазначила Гуменюк. “Шахеди” запускали з південно-східного напрямку, однак маршрут був “не зовсім звичним”.

“В основному через Херсонщину, але очевидне було спрямування на Криворіжжя. Там 3 дрони знищені, і один знищений на Херсонщині, але є і влучання в одне з промислових підприємств. Вдарили дрони і на Херсонщині. Знов пошкоджено суто цивільну інфраструктуру – заводи сільськогосподарського підприємства”, – повідомила Гуменюк.


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