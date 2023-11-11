Суспільство

Японія припиняє програму підтримки біженців із України

11 Листопада 2023 17:45
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біженці, японія

За повідомленням видання NHK, Японія має намір припинити програму підтримки українських біженців, які евакуюються до Японії. Програму було запущено минулого року як надзвичайний захід після повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

“Японський уряд припиняє програму, оскільки в грудні буде запущено нову систему відповідно до переглянутого закону про імміграцію”, – йдеться в повідомленні NHK.

Ще однією причиною припинення програми видання називає зниження попиту.

“Кількість людей, які користуються програмою, останнім часом скоротилася приблизно до однієї людини на рейс”, – пише NHK.

До цього часу програмою проїзду до Японії скористалися близько 270 українців.


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