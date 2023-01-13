Суспільство

Яка погода очікується в Україні цими вихідними

13 Січня 2023 22:00
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В Україні в суботу, 14 січня, переважно без опадів, лише у західних областях дощ, уночі з мокрим снігом, повідомляє Укргідрометцентр.

У східних областях місцями невеликий сніг.

У західних, центральних, південних областях та Криму вночі та вранці місцями туман. Окрім того, у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно південний, у східних, південних областях та у Криму східний, 5-10 м/с, у Карпатах уночі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла. У західних областях та в Криму вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла.

У Києві у суботу без опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° тепла.

У неділю, 15 січня, вночі у східних областях місцями невеликий сніг. Удень у західних областях місцями невеликий дощ, у Карпатах із мокрим снігом. На решті території без опадів.

У північній частині країни на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер переважно південний, 5-10 м/с, у Карпатах пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, у західних областях місцями 0-2° тепла. Вдень від 2° морозу до 3° тепла. У західних областях та на Одещині 3-8° тепла,

У Києві в неділю без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.


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