Як вибрати туфлі для занять Pole Dance: посібник для новачків

Pole dance – це не просто танець, а шоу, це краса рухів, сила тіла й пластика в кожному русі. Але як і в будь-якому стилі, тут є свій образ – і без спеціального взуття він просто не працює. Особливо, якщо мова про тренування або виступи. Саме тому новачки часто розгублюються: стріпи для Pole Dance зовсім не схожі на звичайні підбори. А правильне взуття у цьому танці – це не тільки частина стилю, а ще й підтримка, баланс і впевненість у русі. І щоб зробити правильний вибір, достатньо знати кілька важливих речей.

З чого почати вибір туфель для Pole Dance?

Найперше, на що варто звернути увагу при виборі взуття для Pole Dance – це висота каблука. Але у стрипах важлива не лише вона, а й висота платформи. Ці два параметри завжди йдуть разом і впливають на те, як Ви будете стояти, рухатись і відчувати себе в танці.

Умовно висоту туфель поділяють на кілька основних категорій:

“Двійки”: платформа – 5 см, каблук – 15 см.

“Трійки”: платформа – 7 см, каблук –18 см.

“Четвірки”: платформа – 10 см, каблук – 20 см.

“П’ятірки”: платформа – 13 см, каблук – 22 см.

І тут уже стає очевидно: щоб зрозуміти, як тіло поводиться в такому взутті, починати краще саме з двійок. Це дає можливість відчути баланс, навчитися правильно ставити ногу, пробувати перші елементи без страху впасти. Коли рухи вже будуть впевненими, а стопа звикне до платформи, поступово можна переходити до трійок. Але це вже з досвідом.

Фіксація – це важливо

Для занять на пілоні також важливо, щоб туфлі добре трималися на нозі. У стріпах фіксація буває різною – це може бути шнурівка, ремінці, застібки або прозорі силіконові перемички. Головне – щоб стопа не “їздила” у взутті, і щоб Ви відчували себе впевнено, особливо під час обертань чи трюків.

Якщо Ви новачок, звертайте увагу на моделі з ремінцем навколо щиколотки – такий варіант стабільніший і допоможе уникнути травм.

Підошва взуття для Пол Денс

Підошва – це основа всього. Вона має добре тримати Вас на поверхні й не ковзати. Найчастіше у взутті для Пол Денс використовують платформу з пластику (PVC або TPU) – вона міцна, гнучка й витримує навантаження під час трюків. Також вона трохи “прилипає” до підлоги, що дає відчуття стійкості.

Є й підошви з глянцем – вони красиво блищать, добре ковзають по підлозі, тому більше підходять для сценічних виступів, де багато обертань. Але для тренувань краще обрати матову – вона надійніша й не така слизька.

Важливо правильно підібрати розмір

Розмір має значення не менше, ніж висота каблука. Пара взуття для Pole Dance повинна добре сидіти по нозі: не тиснути, але й не бовтатись. Якщо буде замала – натиратиме й заважатиме рухатись. Якщо завелика – ризик втратити баланс або просто загубити туфлю під час виконання елементу.

Звертайте увагу на таблицю відповідності, адже ці туфлі частіше міряються у США-розмірі (US). Наприклад, український 38 – це приблизно US 8.

У багатьох моделей посадка щільна, тому часто радять брати на пів розміру більше. Але це залежить від бренду: наприклад, стріпи Pleaser зазвичай йдуть розмір у розмір. Проте примірка обов’язкова, адже у всіх різна конструкція стопи. У когось широка у когось вузенька. Комфорт = безпека на пілоні.

Матеріал верху теж має значення:

Штучна шкіра або лакована – не розтягуються;

Натуральна трохи “підлаштується” під ногу – через кілька занять стане майже як друга шкіра.

Тому для моделей з натуральної шкіри можна взяти щільніше, а для штучних – краще з невеликим запасом.

Цього точно вистачить для старту. З досвідом Ви самі зрозумієте, що вам зручно й на чому сфокусуватися. А поки – оберіть надійну пару й просто насолоджуйтесь тренуваннями.