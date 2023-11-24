Суспільство

Як родичам діяти в разі загибелі чи зникнення військовослужбовця

24 Листопада 2023 15:58
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війна

У Харківському ОТЦК та СП розповіли, як родичам діяти в разі загибелі чи зникнення військовослужбовця.

Як зазначив заступник начальника сектору соціальних виплат – начальник відділу оформлення допомог військових пенсій та пільг Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, підполковник В’ячеслав Джміль, рідні військовослужбовців завжди повинні мати інформацію про те, в якому підрозділі наразі перебуває їхній родич. Маючи повні дані, ТЦК зможуть оперативно реагувати на запити рідних.

Також В’ячеслав Джміль наголосив, що в разі отримання рідними сповіщення про загибель військовослужбовця, РТЦК будуть супроводжувати їх в оформленні необхідних документів для отримання визначених виплат.

«Збираються документи і, відповідно до 884 постанови КМУ, в порядку черговості набуття права на виплати грошового забезпечення з урахування належних одноразових виплат, заву разом з документами буде передано до військової частини. Що стосується одноразових виплат у зв’язку із загибеллю та оформлення пенсії, оформлення відбувається також в РТЦК», –  зазначив офіцер.

Якщо військовослужбовець вважається зниклим безвісти, члени сім’ї також мають подати заяву на отримання грошового забезпечення. 

«Є гарантована виплата членам родини безвісти зниклого військовослужбовця. На сьогодні сума цієї виплати складає від 120 до 140 тис. грн щомісяця. Крім того, рідні мають також звернутися щодо одноразових виплат», – підкреслив В’ячеслав Джміль.

Також у разі зникнення військовослужбовця офіцер ОТЦК та СП радить звертатися до Східного регіонального центру «Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими» за телефоном: 0 800 300 176.


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