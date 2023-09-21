Як пройшли переговори представників Азербайджану з представниками Вірменії: подробиці

21 вересня у місті Євлах завершилася зустріч, представників Азербайджану та вірменських мешканців Нагірного Карабаху. В Адміністрації президента Азербайджану зробили заяву за підсумками зустрічі представників вірмен Нагірного Карабаху.

Як повідомляє АЗЕРТАДЖ, відповідальний за контакти з вірменськими жителями Карабаху Рамін Мамедов зустрівся з Сергієм Мартиросяном та Давидом Мелкумяном як представники вірменських мешканців Карабаху.

Як учасник на зустрічі був присутній керівник російської сторони Російсько-турецького спільного моніторингового центру контрадмірал Олег Семенов.

Сторони обговорили питання реінтеграції вірменського населення Карабаху, відновлення інфраструктури та організації діяльності на основі Конституції та законів Азербайджану.

Представники вірменських мешканців Карабаху заявили, що існує особлива потреба у паливі в контексті обговорення соціальних та гуманітарних питань. При цьому вони просили гумдопомогу у вигляді продуктів харчування.

В АП Азербайджану зазначили, що прохання було прийняте, і незабаром, планується забезпечити паливом системи опалення дитсадків та шкіл, а також потреби екстреної медичної допомоги та пожежних служб.