Як працює хмарний хостинг? Це легко пояснюється!

Веб-проекти, як правило, не статичні, а схильні до сильної динаміки. Тож може статися так, що надто обережні веб-агентства рекомендують своїм клієнтам дуже масштабні пакети хостингу або виділені сервери та підвищують витрати. У свою чергу особливо обережні спочатку орендують лише невелику кількість веб-простору, щоб лише через кілька місяців зрозуміти, що це рішення зовсім не відповідає вимогам бізнесу. Але де ж правильне рішення?

При класичному хостингу веб-сайти розташовані на фізичному сервері. Клієнти орендують потужності та обирають чітко визначений пакет послуг за чітко визначеною ціною. Але досвід показує, що не завжди все складається. Саме тому компанії та агентства все частіше використовують хмарний хостинг. Модель обіцяє масштабовані, віртуалізовані сервери, які завжди забезпечують продуктивність, яка зараз потрібна.

Як працює хмарний хостинг?

Хмарний хостинг — це послуга, яка надає користувачам доступ до віртуалізованих серверних ресурсів через Інтернет. Зазвичай ці ресурси надає велика мережа фізичних серверів – хмара. Якщо, наприклад, оператору веб-магазину потрібна більша потужність у дні кампанії з особливими піками продажів, додаткову обчислювальну потужність і ресурси можна активувати практично в режимі реального часу.

Приватна, публічна чи гібридна хмара?

Хмарний хостинг пропонується в трьох варіантах – як послуга в приватній, публічній або гібридній хмарі.

Хостинг у приватній хмарі схожий на класичний виділений сервер. Тільки один клієнт використовує інфраструктуру і, таким чином, керує власною хмарою. Цей варіант зазвичай використовують великі компанії, які очікують від такого рішення високого рівня безпеки.

Завдяки публічній хмарі хостери роблять ресурси свого сервера доступними для більшої кількості клієнтів. Залежно від піків навантаження безкоштовні ресурси використовуються різними клієнтами або додатково активуються. Ця модель забезпечує надзвичайно високу масштабованість для клієнтів. Кожен користувач хмари отримує оптимальний хостинг для себе. З багатьма варіантами контрактів для публічного хмарного хостингу лише послуга, до якої було отримано доступ, виставляється з точністю до години.

Хоча деякі компанії прагнуть гнучкості хмари, вони покладаються виключно на виділені сервери для ключових програм. Тоді вони часто обирають гібридне хмарне рішення. Для постійних навантажень вони покладаються на неподільні ресурси виділених систем, оскільки сподіваються на стабільну продуктивність. Вони використовують хмарні ресурси як гнучке переповнення навантаження.

Основна ідея публічної хмари: гнучкість та масштабованість

Основна ідея хмарних обчислень насправді реалізується лише в загальнодоступній хмарі. Хмарний постачальник надає ресурси, якими користуються всі клієнти. Кожен член хмарної спільноти отримує оптимальну продуктивність хостингу. В ідеалі клієнти хмарного хостингу також можуть вільно налаштовувати та швидко масштабувати всі додатки, а також параметри апаратного та програмного забезпечення.

Незалежно від продуктивності процесора, пам’яті чи розміру жорсткого диска – у загальнодоступній хмарі можна адаптувати всі відповідні параметри сервера до поточних операцій. Деякі постачальники вже автоматизували ці процеси коригування таким чином, що зусилля адміністрування було значно зменшено: це називається «автомасштабування».

Якщо клієнти хостингу справді платять лише за фактично використані ресурси за принципом «оплата за використання», а не за повний сервер, хмарний хостинг часто є економічно ефективною альтернативою звичайному хостингу. Це особливо зручно для користувача, якщо невикористані ресурси можна “заморозити”. Тоді ціна користування значно падає.

Три ключові елементи хмарних обчислень

Хмарний хостинг базується на трьох основних елементах хмарних обчислень:

інфраструктура як послуга (IaaS);

платформа як послуга (PaaS);

програмне забезпечення як послуга (SaaS).

Апаратні ресурси, необхідні для проекту хостингу, надаються як інфраструктура у послузі (IaaS) через Інтернет. Цей рівень також часто називають «примірниками». PaaS базується на екземплярах: як правило, це робочі середовища для розробки онлайн-додатків, таких як веб-сервери, проміжне програмне забезпечення або бази даних. Сервіси доповнюються SaaS, тобто додатками, які зазвичай готові до негайного використання та можуть бути орендовані.

Хмарний хостинг не лише відкриває нові можливості для проектів на основі веб-сайтів. Індивідуально доступні сервіси з високою масштабованістю також стимулюють інновації в інших бізнес-додатках. Наприклад, віртуальні робочі станції або автоматизовані архіви зі складними системами резервного копіювання можна налаштувати через IaaS, PaaS і SaaS. Рішення для планування ресурсів підприємства у хмарі також зростають. Тому що за допомогою цих ІТ-рішень процес створення доданої вартості завжди можна планувати та контролювати відповідно до потреб.

Безпека в хмарі

ІТ-експертів досі хвилює одне питання: чи справді хмарний хостинг безпечний?

Небезпеки, яким наражаються веб-проекти в хмарі, як правило, не перевищують ризики, які стосуються проектів на інших інфраструктурах хостингу. Компаніям слід так само обережно працювати з проектами в хмарі, як і з веб-проектами, які працюють на класичній архітектурі хостингу.