Як покращити швидкість інтернету вдома: Топ 5 простих лайфхаків

Швидкість інтернету відіграє важливу роль у повсякденному житті. Робота, навчання, перегляд фільмів, онлайн-ігри — усе це вимагає стабільного та швидкого підключення. Але що робити, якщо домашній інтернет почав “гальмувати”? Причини можуть бути різні — від застарілого роутера до неправильного розташування Wi-Fi пристрою.

Правильне розташування – 50% успіху

Однією з головних помилок багатьох користувачів є неправильне місце для роутера. Якщо пристрій стоїть у кутку кімнати або закритий меблями, сигнал може втрачати потужність.

Де краще поставити роутер?

У центрі квартири або будинку

Подалі від електроніки, яка може створювати перешкоди (мікрохвильові печі, телевізори)

На висоті 1-1,5 метра від підлоги

Вода також сильно поглинає Wi-Fi сигнал. Якщо ваш роутер стоїть біля акваріума або навіть біля великих ємностей із водою, це може суттєво знизити швидкість інтернету.

Перевірте, хто “з’їдає” ваш домашній інтернет

Часом швидкість падає не через проблеми з провайдером, а через те, що хтось без вашого відома користується мережею. Це можуть бути сусіди або навіть ваші домашні пристрої, які безконтрольно завантажують оновлення.

Зайдіть у налаштування роутера та перевірте список підключених пристроїв. Встановіть складний пароль для Wi-Fi (мінімум 12 символів, літери, цифри та спецсимволи). Після цього, вимкніть автоматичне оновлення програм на телефонах і комп’ютерах у години пікового навантаження

Очищуйте кеш і змініть DNS-сервер

Кеш браузера зберігає тимчасові файли веб-сайтів, але з часом він може накопичувати непотрібні дані, що уповільнюють інтернет. Очищення кешу дозволяє браузеру працювати швидше.

У Chrome натисніть Ctrl + Shift + Delete і виберіть “Очистити кеш”.

В інших браузерах ця функція також доступна в налаштуваннях приватності.

Ще один секрет – зміна DNS-сервера. За замовчуванням ви використовуєте DNS вашого провайдера, але Google DNS (8.8.8.8 / 8.8.4.4) або Cloudflare DNS (1.1.1.1) можуть бути швидшими.

Використовуйте підсилювач сигналу або Mesh-систему

Якщо у вас велика квартира чи приватний будинок, сигнал Wi-Fi може бути слабким у далеких кімнатах. Для вирішення цієї проблеми можна використовувати:

Wi-Fi-репітери – підсилювачі сигналу, які розширюють зону покриття.

Mesh-системи – це набір кількох роутерів, що працюють разом для створення стабільного покриття без “мертвих зон”.

Згідно з дослідженнями, використання Mesh-системи може збільшити швидкість інтернету на 50-70% у порівнянні з традиційними Wi-Fi рішеннями.

Перейдіть на 5 ГГц замість 2.4 ГГц

Більшість старих пристроїв використовують частоту 2.4 ГГц, яка перевантажена і має більше перешкод. Якщо ваш роутер підтримує 5 ГГц, переключіться на неї – вона швидша і стабільніша.

Плюси:

Вища швидкість передачі даних

Менше перешкод від інших пристроїв

Краща стабільність при високому навантаженні

Мінус: Дальність сигналу у 5 ГГц менша, ніж у 2.4 ГГц, тому роутер має бути ближче до ваших пристроїв.

Якщо у вас двохдіапазонний роутер, ви можете використовувати обидві частоти одночасно. Наприклад, для відеострімінгу та ігор – 5 ГГц, а для перегляду веб-сторінок – 2.4 ГГц.

Покращити швидкість домашнього інтернету можна навіть без додаткових витрат! Просто перевірте розташування роутера, оновіть його налаштування, обмежте кількість підключених пристроїв, очистіть кеш браузера та спробуйте змінити DNS. Якщо ж проблема в слабкому сигналі, використовуйте підсилювач або Mesh-систему.