WSJ: Втомлені українські війська стримують наступ Росії

Битва за Авдіївку може ознаменувати для України початок багатомісячної оборони, пише The Wall Street Journal.

“В умовах, коли США перебувають у лещатах партизанського паралічу, а Європа насилу нарощує військове виробництво, невизначеність з поставками західних боєприпасів обмежує можливості київської армії”, – йдеться у статті.

Тим часом Москва чує слабину. Перші атаки Росії на Авдіївку у жовтні провалилися. Росіяни змінили тактику, спрямовуючи наперед невеликі групи піхоти. Обидві армії важко маневрують на відкритій, замінованій місцевості під небом, що гуде від безпілотників. Різниця в тому, що Росія, населення якої майже в чотири рази перевищує населення України, може дозволити собі втрачати незліченні тисячі солдатів заради незначних успіхів. Тим часом Україна важко заповнює втрати піхоти, понесені в ході літнього контрнаступу і дорогої оборони Бахмута.

За словами генерал-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка, українські передові частини, зазвичай, недоукомплектовані на 20-40%. «Через брак піхоти ті, хто залишився, втомилися. Можливості для відпочинку та ротації практично відсутні», – сказав він.

План росіян полягає в тому, щоб просунутися на північ і на південь від Авдіївки, а потім відрізати її від шляхів постачання. Життєвий шлях Авдіївки скоротився до проміжку менш ніж за 6 км між щелепами російського наступу.

За словами українських військовослужбовців, російська піхота, яка атакує, в основному погано навчена, часто збивається в купу і стає легкою мішенню. «Вони йдуть як зомбі. Деякі з них світять ліхтарями – вдалий момент для будь-якого кулеметника».