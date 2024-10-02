Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю. Головне

Іран завдав увечері 1 жовтня масованого ракетного удару по Ізраїлю. Корпус вартових ісламської революції заявив, що військова операція стала відповіддю на вбивство Ізраїлем лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії, лідера “Хезболли” Хасана Насралли і командувача КСІР у Лівані Аббаса Нільфрушана.

“Якщо Ізраїль відповість на дії Ірану, він зіткнеться зі ще більш нищівними атаками”, – попередила іранська влада.

Керівництво ЦАХАЛ закликало громадян країни зберігати пильність і дотримуватися інструкцій військових. По всій території Ізраїлю було оголошено повітряну тривогу. Громадян закликали сховатися в бомбосховищах.

“ЦАХАЛ робить і буде продовжувати робити все необхідне для захисту мирних жителів Ізраїлю. ЦАХАЛ повністю готовий як до оборони, так і до наступу”, – йдеться в заяві Армії оборони Ізраїлю.

Як пишуть ізраїльські ЗМІ, ракетні обстріли велися кількома хвилями. За первинними оцінками видання Jerusalem Post, Іран випустив у бік Ізраїлю щонайменше 500 ракет. Пізніше видання скоригувало цю цифру до 181 балістичної ракети. Ліванське угруповання “Хезболла” заявило, що також випустило ракети по Ізраїлю. На час атаки ізраїльська влада закрила повітряний простір країни. Міжнародний аеропорт Бен-Гуріон у Тель-Авіві тимчасово припинив приймати і відправляти рейси. За понад годину після початку атаки повітряну тривогу скасували, і жителям дозволили покинути притулки.

У національній медичній службі Маген Давид Адом повідомили, що під час іранського удару в північній частині Тель-Авіва сталося влучання в будівлю на вулиці Джорджа Вайза, унаслідок чого дістало легкі поранення троє людей. Також надійшло повідомлення про влучання в будинок у Тель-Шеві на півдні країни. Падіння уламків ракет зафіксовано в Тель-Авіві, Дімоні, Набатімі, Хорі, Ход-ха-Шароні, Беер-Шеві та Рішон-ле-Ціоні.

Унаслідок іранського удару по Ізраїлю загинула одна людина. Уламками ракети було вбито жителя села Нуейма на Західному березі Йордану неподалік від Єрихона. Загиблого звуть Самех аль-Асл, він родом із Гази.

Представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС продовжують діяти на повну потужність і завдають потужних ударів по Близькому Сходу. Військовий назвав іранську атаку серйозним актом, який підштовхує Близький Схід до ескалації. Хагарі також пообіцяв, що подія матиме наслідки. Зі свого боку прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Іран припустився великої помилки і заплатить за це.

Нинішній ракетний удар Ірану по Ізраїлю – другий в історії. Попередній обстріл стався в ніч на 14 квітня 2024 року. Тоді влада Ірану запустила 185 ударних безпілотників, 36 крилатих і 110 балістичних ракет. ЦАХАЛ перехопив 99% цілей. Тегеран називав той удар відповіддю на обстріл столиці Сирії Дамаска, внаслідок якого загинули семеро високопоставлених офіцерів КВІР.

Іран веде обстріли на тлі триваючої війни Ізраїлю проти терористичного руху ХАМАС, а також ліванського угруповання “Хезболла”, яке його підтримує. 31 липня в Тегерані було вбито одного з лідерів ХАМАС Ісмаїла Ханію. 27 вересня ізраїльські ВПС завдали удару по Бейруту, під час якого загинув лідер “Хезболли” Хасан Насралла. Слідом за цим ЦАХАЛ почав операцію в Лівані.