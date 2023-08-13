Політика

WSJ: Невдача України спонукає зосередитись на боротьбі наступного року

13 Серпня 2023 17:15
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війна

Військові стратеги та політики по всьому Заходу вже починають замислюватися про весняний наступ України наступного року. Цей зсув відображає розуміння того, що, якщо не відбудеться серйозного прориву, боротьба України за витіснення російських сил, швидше за все, затягнеться надовго, пише The Wall Street Journal.

Експерти кажуть, що війни тривають у середньому від трьох до семи років кількома сезонними кампаніями. “Цей конфлікт може бути схожий на корейський, зі швидким просуванням на лінії фронту в перші місяці, а потім відносним застоєм, але для усвідомлення цього обом сторонам знадобляться роки”, – говорить експерт Дмитро Горенбург з аналітичного центру, пов’язаного з Пентагоном.

Як приклад стратеги наводять Близький Схід, де Ізраїль перебуває у стані конфлікту з палестинцями та арабськими сусідами з 1948 року чи Північну Ірландію, протистояння якої британському правлінню триває кілька поколінь.

Але навіть якщо цього літа прориву не станеться, Україна може продовжувати боротьбу аж до зими. Дощ та сніг можуть уповільнити роботу танків, але ЗСУ показали себе ефективними, коли діють невеликими підрозділами з легшою технікою.


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