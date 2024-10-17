Weblium презентує нові можливості для cтворення Інтернет-магазинів:  унікальний дизайн та покращена функціональність

У часи, коли стандартні шаблони й однакові дизайни заполонили ринок, унікальність і функціональність стає вагомою конкурентною перевагою. Український конструктор сайтів Weblium анонсував великий пакет оновлень для Інтернет-магазинів, завдяки яким підприємці зможуть створювати не лише візуально привабливі, але й функціональні онлайн-магазини.

«Багато власників інтернет-магазинів та агенцій з розробки сайтів казали нам про те, що обирають Weblium,коли необхідна гнучкість дизайну і є потреба створити дійсно гарний сайт. Однак вони стикалися з деякими обмеженнями функціоналу, які мали інші рішення на ринку. Тому ми вирішили зосередитись на тому, щоб дати нашим клієнтам змогу створювати інтернет-магазини, які будуть і красивими, і функціональними. Адже в умовах конкуренції унікальний дизайн і зручність стають суттєвими перевагами», — зазначає Даніелла Шихабутдінова, COO Weblium.

Основні оновлення Weblium:

Покращена система фільтрації товарів

Тепер клієнти інтернет-магазинів на Weblium можуть фільтрувати товари не лише за категоріями, але й за ціною, кольором, розміром та іншими параметрами. Це полегшує процес пошуку потрібних товарів для покупців та робить керування асортиментом зручнішим для бізнесу.

Інтеграція з Новою Поштою

Інтеграція з Новою Поштою дозволяє створювати ТТН, що відображатимуться у бізнес-кабінеті перевізника. Це значно спрощує процес доставки, усуваючи потребу у ручному створенні накладних.

Розширені можливості для створення промокодів

Тепер власники інтернет-магазинів можуть створювати промокоди з різними умовами застосування — наприклад, для певної категорії товарів або при досягненні мінімальної суми покупки.

«В оновленнях Weblium ми зосередилися на функціях, які допоможуть нашим клієнтам створювати унікальні інтернет-магазини, що привертають увагу покупців не лише дизайном, а й зручністю користування. Це наш персональний внесок у розвиток електронної комерції в Україні», — коментує Дмитро Белько, CMO Weblium.

Тригерні листи після замовлення

Новий функціонал дозволяє автоматично надсилати клієнтам листи з деталями замовлення одразу після його оформлення. Окрім цього, можна включати додаткову інформацію, наприклад, промокоди на знижку чи посилання на форму для відгуків.

Інтеграція з CRM-системами та сервісами Webhooks і Zapier

Прямі інтеграції з найпопулярнішими CRM-системами на ринку, а також можливість створення власних інтеграцій дозволяють бізнесам зручно керувати замовленнями, аналітикою та зверненнями клієнтів.

Імпорт товарів з інших платформ

Бізнеси з великим асортиментом тепер можуть швидко імпортувати товари за допомогою CSV-файлів. Це значно заощаджує час та дозволяє власникам онлайн-магазинів ефективно оновлювати асортимент.

Як почати?

Weblium надає можливість імпортувати товари з інших платформ і пропонує 14-денний тестовий період, щоб нові користувачі могли оцінити всі переваги платформи. Якщо ви давно шукали спосіб створити інтернет-магазин з унікальним дизайном і широким функціоналом, зараз саме час спробувати Weblium.