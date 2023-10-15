Політика

Взимку Україна захищатиме небо арендованими системами ППО

15 Жовтня 2023 20:21
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Україна почала брати системи ППО в оренду в інших країн-союзниць – за словами офіційного представника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, така практика вже існує у Збройних силах України.

“Деякі країни дали у користування. Зрозуміло, що кожна країна перш за все дбає про власний захист, ніхто своє ППО просто так нам не віддасть”, – пояснив він в ефірі телемарафону, зазначивши, що у світі недостатньо систем ППО, щоб їх “відразу віддати” Україні.

Гнат не відповів на питання, про які країни, які віддають в оренду системи протиповітряної оборони, йдеться, пославшись на те, що “це чутлива інформація”.

За словами спікера ПС ЗСУ, оскільки Україна є дуже великою державою, їй для захисту потрібно дуже багато таких установок. Можливість отримати системи ППО у тимчасове користування на опалювальний період Юрій Ігнат назвав “великим позитивним знаком”.


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