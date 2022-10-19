Використання Росією дронів-камікадзе в Україні обговорять на закритому засіданні Радбезу

Сполучені Штати, Велика Британія та Франція під час закритого засідання Ради Безпеки планують підняти питання ймовірних поставок Іраном зброї Росії. Київ звинуватив Москву у використанні іранських дронів-камікадзе у нападах на цивільне об’єкти, повідомляє агентство Reuters.

Раніше Україна запросила міжнародних експертів проінспектувати збиті безпілотники, які, за словами українського керівництва, вироблені Іраном. Експорт цих безпілотників до Росії порушує Резолюцію Радбезу ООН 2231, яка серед іншого передбачає ембарго для Ірану на експорт певних видів зброї без погодження з Радбезом. Тегеран заперечує передачу Росії дронів. Кремль у свою чергу заперечує, що російські військові використовують іранські безпілотники для нападів на Україну.

Посилаючись на свої дипломатичні джерела, Reuters повідомляє, що США, Великобританія та Франція, які також вважають, що передача дронів порушує Резолюцію 2231, повідомили іншим членам Радбезу про свій намір попросити брифінг від представника ООН.

Посилаючись на неназваних американських офіційних осіб, New York Times повідомило про те, що Іран надіслав інструкторів на окуповані Росією території України, щоб допомогти росіянам вирішити проблеми з дронами, які вони закупили у Тегерана. Як повідомляє видання, іранські інструктори працюють на території Криму, куди надійшло більшість іранських БПЛА. Інструктори, йдеться в матеріалі New York Times, є членами Революційної гвардії Ірану – організації, яка визнана у США терористичною.

США раніше попереджали, що Іран планує передати Росії БПЛА. Про це під час брифінгу у вівторок заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр:

«Ми вже попереджали, що Іран планує продавати БПЛА (безпілотні літальні апарати), зокрема Росії, і що Росія планує імпортувати сотні цих систем. Джейк Салліван був тут, на цьому подіумі всього кілька місяців тому, і він дуже чітко виголосив цю заяву. Тому ми продовжуватимемо жорстко дотримуватись усіх санкцій США щодо російської та іранської торгівлі зброєю, щоб Ірану було важче продавати цю зброю Росії. І ми разом із нашими партнерами в усьому регіоні протистоятимемо іранській загрозі та продовжуватимемо нарощувати безпрецедентну безпекову допомогу, як ми робили протягом цього року, надавши понад 17 мільярдів доларів США безпекової допомоги Україні, включаючи протиповітряну оборону та співпрацю з союзниками над передачею Україні систем ППО. Тож це наше зобов’язання, і ми будемо з українським народом».

У Держдепі США заявили, що продовжуватимуть робити агресивні кроки, щоб ускладнити Ірану продаж цієї зброї.

Те, що Росія більше покладається на таку країну, як Іран, країну відому своїми дестабілізуючими діями в регіоні та в усьому світі, має глибоко хвилювати світ. І будь-хто, хто веде бізнес з «Іраном, який може бути пов’язаний із безпілотними літальними апаратами чи розробкою балістичних ракет, має дуже ретельно все перевіряти. Ми продовжуватимемо робити конкретні агресивні кроки, щоб ускладнити продаж цієї зброї, включаючи введення санкцій, експортних обмежень проти будь-яких залучених організацій. Наприклад, як ви всі знаєте, на початку вересня ми застосували санкції до кількох іранських осіб, які займалися виробництвом БПЛА та зброї. І в нашому арсеналі – багато інструментів, щоб перешкоджати не тільки іранським поставкам зброї, але й продовжувати притягувати Росію до відповідальності за її абсурдні дії в Україні. Я вважаю, що в обох випадках, як щодо Ірану, так і щодо Росії, санкції чи дії, які ми вжили, мали вплив. Конкретно в Росії, ви бачили Росію, у падінні російської економіки. Ви бачили, як великі транснаціональні корпорації вирішили покинути Росію, вирішили припинити там бізнес. А що стосується Ірану, санкції потенційно можуть ще більше ізолювати його і далі впливатимуть на цю країну», – заявив заступник речника Держдепу Ведант Пател.

Раніше президент Зеленський повідомив про те, що Росія закупила у Ірану 2400 дронів-камікадзе.

У Пентагоні заявили, що “бачили численні докази використання їх [іранських безпілотників] Росією як проти військових, так і проти цивільних цілей. Ми бачили повідомлення про те, що схоже на іранські безпілотники”.

Агенство Reuters також пише, що отримало інформацію від двох іранських високопосадовців та двох дипломатів, що Іран пообіцяв поставити Росії ракети класу «земля-земля» на додачу до дронів.