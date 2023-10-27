Суспільство

Вихідні будуть теплими, подекуди з дощами

27 Жовтня 2023 21:52
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У суботу, 28 жовтня, у більшості областей України пройдуть помірні, а вночі в північній частині місцями значні дощі, повідомляє прогноз погоди Укргідрометцентру.

У південній частині, удень у західних і центральних областях істотних опадів не очікується. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 17-22 м/с, уночі та вранці в західних областях місцями 25 м/с, у Карпатах 28-30 м/с.

Температура в південній частині вночі 12-17°, удень 19-24°; у західних і північних областях вночі 7-12°, удень 10-15°; на решті території вночі 9-14°, удень 13-18°, на сході до 20°.

У Києві 28 жовтня вночі очікується дощ, удень без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11°, удень 14-16°.

У неділю, 29 жовтня, без опадів, лише вночі в північно-західних, північно-східних областях та на Закарпатті місцями невеликий дощ. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах, уночі й у східних і північно-східних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10° тепла, на півдні країни 8-13°; удень 12-17°, у північно-східних областях 7-12°, у південній частині 16-21°.

У столиці України 29 жовтня без опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 14-16°.


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