Кримінал

Вибух у житловому будинку у Гаазі зруйнував 5 квартир, 4 людей госпіталізовано
7 Грудня 2024 13:02
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вибух, Нідерланди
Вибух спричинив значні руйнування / Фото ANP

Чотири людини, в тому числі одна дитина, були доставлені до лікарні після потужного вибуху і пожежі в житловому комплексі в Гаазі, що призвело до обвалення частини будівлі, повідомляє DutchNews.

Вибух у будинку на вулиці Тарвекамп в районі Маріахеве стався близько 6.15 ранку. Місцеві жителі розповідали про дуже гучний вибух, який потряс їхні будинки і був чутний за кілометри. Інші розповідали, що чули крики людей.

У триповерховому будинку у формі літери «L» на першому поверсі знаходилися магазини, а вище – квартири. Вибух стався близько до кута будинку і зруйнував п’ять квартир, повідомили офіційні особи.

Як повідомляє Telegraaf, екстрені служби побоюються, що всередині могли перебувати до 20 осіб. Місцеві жителі розповіли про кількох літніх людей і сім’ю з дітьми.

«Аварійні служби працюють у повному складі, щоб забезпечити безпеку людей, – заявив журналістам на місці події мер Гааги Ян ван Занен. «Ми робимо все можливе, щоб допомогти людям, і як тільки з’явиться більше ясності щодо того, що сталося, ми повідомимо вам».

На місці події працюють слідчі, які збирають докази. Поки що незрозуміло, чи був вибух навмисним, чи випадковим. Всі 20 будинків у кварталі були евакуйовані.

Офіційні особи призначили прес-конференцію на 15:00.


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