Вибір ламінату: Що варто враховувати?

Ламінат став надзвичайно популярним варіантом для оздоблення підлоги в сучасних житлових приміщеннях. Його практичність, довговічність та естетичний вигляд привернули увагу безлічі домогосподарств у всьому світі.

Однак, з ростом ринку ламінату на Західній Україні, також зростає і розмаїтість вибору, що може призвести до певних труднощів при покупці. Перед тим як шукати, вартість ламінату у Тернополі, ми допоможемо вам розібратися в основних аспектах, які варто враховувати при виборі ламінату.

Типи ламінату

Перш за все, слід звернути увагу на різновиди ламінату. Він буває декількох типів:

Класичний ламінат: Цей тип має високу зносостійкість і довговічність. Він підходить для будь-яких приміщень, включаючи кухню та ванну кімнату. Однак, слід пам’ятати про те, що класичний ламінат не дуже стійкий до вологи, тому його не рекомендується використовувати в приміщеннях з високим рівнем вологості.

Ламінат для комерційних приміщень: Якщо ви шукаєте ламінат для офісних або інших комерційних приміщень, вам варто звернути увагу на цей тип. Він має підвищену зносостійкість і витримає велику кількість навантаження.

Водостійкий ламінат: Такий ламінат має спеціальний захист, який робить його стійким до впливу вологи. Він підходить для кухні, ванної кімнати та інших вологих приміщень. Цей матеріал надзвичайно практичний, оскільки легко очищується від забруднень та не вимагає спеціального догляду.

Клас зносостійкості

Клас зносостійкості ламінату є важливою характеристикою, яка вказує на його стійкість до механічних пошкоджень, подряпин і зносу внаслідок щоденного використання. Клас визначається за допомогою абразивного тесту, який демонструє, як ламінат переносить навантаження.

Найпоширеніші класи зносостійкості ламінату:

Клас 21-23: Такий клас підходить для приватних приміщень, наприклад, спальні або дитячої кімнати. Це не найбільш зносостійкий ламінат, але впорається з невеликим навантаженням.

Клас 31-33: Ці класи зносостійкості відповідають ламінату, який підходить для комерційних приміщень або житлових приміщень з великою кількістю пересування. Вони надзвичайно стійкі та мають довгий термін придатності.

Клас екологічності

При виборі ламінату слід звернути увагу на його екологічність. Оптимальний варіант – ламінат, який не містить шкідливих речовин і формальдегіду. Такий матеріал є безпечним для здоров’я, особливо якщо у вас є маленькі діти або люди з алергією.

Дизайн і фактура

Ламінат може бути різних кольорів і з різноманітними візерунками, що дозволяє вам створити бажаний інтер’єр. Крім того, важливо звернути увагу на фактуру поверхні ламінату. Вона може бути гладкою, тисненою або з підведеною текстурою під дерево. Вибір фактури залежить від вашого стилю та естетичних переваг.

Не поспішайте з рішенням і звертайте увагу на всі деталі. Від якості ламінату залежить його довговічність та зовнішній вигляд вашого приміщення. Ознайомтесь з різними виробниками і брендами, зчитайте відгуки і поради фахівців, і тоді вибір буде максимально обдуманим та зручним для вас.