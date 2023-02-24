Вулиця біля посольства Росії у Лондоні отримала назву Київська

Про таке рішення оголосила сьогодні міська рада Вестмінстера. Kyiv Road стане частиною Бейсуотер Роуд, де знаходиться консульський відділ посольства Росії.

У міській раді сказали, що пішли назустріч проханню української громади Лондона про таке перейменування. Цікаво, що Бейсуотер Роуд проходить паралельно до Москоу Роуд.

Лідер міської ради Вестмінстера Адам Хуг сказав, що ми хочемо “показати народу України, що його боротьба є значущою і в нашому місті”. А зміна назв – це частина давньої традиції Лондона відзначати “важливі моменти чи постаті в історії”.