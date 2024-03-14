Політика

Втрати Росії на полі бою перевищили 350 тисяч, – Столтенберг

14 Березня 2024 21:32
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війна, нато
Генсек НАТО Єнс Столтенберг / Фото: AP

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у четвер, 14 березня, повідомив, що, за оцінками західних спецслужб, втрати країни-агресора Росії з початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищили 350 тисяч осіб.

Про це повідомляє dpa.

«Росія платить дуже високу ціну за незначні придбання», — заявив Столтенберг.

Столтенберг додав, що українські атаки також потопили або вивели з ладу значну частину російського Чорноморського флоту. У повітряній війні, за його словами, Україна збиває високоякісні літаки-розвідники РФ.

Генсек НАТО не уточнив, скільки російських солдатів було вбито і поранено, але зазначив, що загальні втрати РФ становили приблизно 350 тисяч осіб.

Водночас Столтенберг закликав 32 держави-члени НАТО надати Україні більше військової підтримки.


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