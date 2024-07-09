Вступ Грузії до Євросоюзу призупинено

Після саміту Європейської ради лідери ЄС призупинили вступ Грузії до блоку.

Про це заявив посол Євросоюзу в Грузії Павло Герчинський на міжнародній конференції, що проходить у Тбілісі, “Розширення ЄС — геополітична необхідність і подальші кроки для країн-кандидатів у ЄС”, передає “Эхо Кавказа”.

За його словами, у ЄС вирішили заморозити 30 мільйонів євро, які призначені на підтримку держави у сфері оборони.

“І це лише перший крок, будуть й інші. Наша пряма допомога уряду Грузії буде скорочена, і ми намагатимемося перекласти цю пряму допомогу на громадянське суспільство та засоби масової інформації. Про це було оголошено після зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі”, — сказав Герчинський.

Він також зазначив, що досі неясно чи торкнеться процес розширення ЄС Грузії.

“Розширення є одним із найважливіших викликів, які стоять перед ЄС і я щиро сподіваюся, що протягом наступних 5 років роботи новообраного керівництва відбудеться велика хвиля подальшого розширення блоку. Що стосується Грузії досі незрозуміло, чи стане вона частиною наступної великої хвилі розширення ЄС. Я щиро сподіваюся, що так і буде, і після жовтневих виборів ми відновимо нашу роботу і зуміємо досягти того, щоб Грузія стала частиною подальшого розширення ЄС”, — зазначив посол.

Герчинський зауважив, що наразі вступ Грузії до Євросоюзу припинено.

“Про це дуже чітко заявили лідери Євросоюзу після саміту Європейської ради. Я не можу собі уявити, що цього року Грузія рушить уперед, зробить кроки, бо лідери ЄС вирішили заморозити процес вступу. Тепер вони терпляче чекають на більшу ясність від уряду Грузії”, — пояснив дипломат.