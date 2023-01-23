Вступ до НАТО підтримує рекордні 86% українців

Членство України в НАТО вже підтримують 86 відсотків українських респондентів, свідчать результати опитування, опубліковані в понеділок соціологічною групою «Рейтинг». Це черговий рекорд підтримки українцями вступу до Північноатлантичного альянсу.

Якби референдум щодо вступу України до НАТО проходив сьогодні, 86 відсотків учасників опитування відповіло би «так». Три відсотки проголосували би «проти», ще вісім відсотків не брали би участі у референдумі, а ще 3 відсотки не змогли відповісти на це запитання.

В опитуванні, проведеному цією ж соціологічною групою у грудні минулого року, за вступ України до НАТО висловилися 83 відсотки респондентів, а в червні — 76 відсотків.

В опитуванні також запитували про ставлення українців до членства в Євросоюзі. На можливому референдумі 87 відсотків висловилися б «за» підтримку вступу до ЄС, три відсотки — «проти», вісім відсотків не взяли би участі в голосуванні, а ще два відсотки не висловили б думки з цього приводу.

У жовтні 2022 року на референдумі щодо вступу України до Європейського Союзу «за» висловилися 86 відсотків опитаних.

У найновішому опитуванні група «Рейтинг» також запитувала про ставлення українців до ідеї створення військового альянсу України, Польщі та Великої Британії. 85 відсотків підтримали б його створення. Альянс, до якого приєдналися б Україна, Польща та Литва, підтримали 80 відсотків.