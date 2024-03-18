Вплив казино на мистецтво: найвідоміші картини які присвячені азартним іграм

Як і будь-яка сфера діяльності людини, індустрія азартних ігор впливає на різні аспекти сучасного життя. Цей зв’язок можна помітити навіть між гемблінгом і мистецтвом. Чим може надихнути художників звичайна карткова гра? Але навіть митці зі світовим ім’ям малювали азартні ігри.

Який найвідоміший художник надихнувся казино

Едвард Мунк, свого часу, захопився грою в рулетку. Цей вид розваг мали всі популярні казино Європи наприкінці XIX століття. Тому не дивно, що на деяких його роботах зображені люди, що грають саме в цю азартну гру. Найвідоміша його картина в цьому циклі називається “За рулетним столом у Монте-Карло” була написана у 1892 році. Автор не просто намалював процес гри, йому вдалося передати саму атмосферу – нервову і напружену.

Коли були намальовані перші азартні ігри

Ви будете здивовані, але перші картини, на яких митці зображували азартні ігри з’явилися ще півтисячоліття тому. Ще у 1590-х роках художник Мікеланджело Мерізі да Караваджо здобув справжню популярність після того, як світ побачила його робота “Картярі-шулери”. На картині зображено недосвідченого гравця, який навіть не помічає за своєю спиною людину, що подає сигнали його опоненту. А той дістає зі схованки потрібні карти та тримає ніж напоготові у разі якщо їх обман викриють.

Чи надихає сучасна гемблінгова індустрія митців

У 2011 році американська художниця Шеллі Вілкерсон написала роботу, головною героїнею якої є жінка, якій випала виграшна комбінація. Картина має назву “Королева ігрових автоматів”. Саме так відчувають себе гравці, що грають у сучасні слоти. І не важливо чи ви у самому центрі Лас-Вегаса, чи у себе вдома граєте в онлайн-казино Super Gra. Завдяки інтернету ця картина швидко стала відомою і зараз є найпопулярнішою серед робіт, що зображають сучасне казино.

Картина з не азартними іграми

Так, ми не помилилися. В цьому переліку буде одна картина, на якій зображено гру в карти, але без азарту. Поль Сезанн побачив своїх “Гравців в карти” трохи під іншим кутом. Люди, що зображені на полотні кінці XIX століття, грають в карти не заради виграшу чи яскравих емоцій. Це прості селяни, які гають час ввечері після важкої праці вдень. Здавалося б, сюжет не вартий уваги, проте картини з цієї серії зберігаються в музеях Європи та Америки.

Найбільша серія картин присвячена покеру

Художник Кассіус Марцелл Кулідж намалював 18 картин в одній тематиці. І це були не просто картини про гру в карти чи рулетку. Назва цієї серії робіт каже сама за себе – “Собаки, які грають в покер”. Так, 10 років свого життя Кулідж присвятив тому, що малював собак за гральним столом. Цю роботу він виконував для рекламної кампанії сигарет, яку замовили Brown & Bigelow. І саме ці собаки, що поводяться як люди на його роботах, зробили художника відомим.

Кожен митець передавав азартну гру через призму свого сприйняття і кожна з цих робіт виражає ставлення до азартних ігор в різні часи. Але ніколи не варто забувати, що це гра, метою якої є отримання емоцій, а не винагороди. Тож, завжди варто дотримуватись принципів відповідальної гри.