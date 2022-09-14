Кримінал

Вперше за тривалий час нічних обстрілів населених пунктів Харківщини не зафіксовано

14 Вересня 2022 09:07
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Цієї ночі обстрілів м. Харків та населених пунктів Харківщини не зафіксовано. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів.

“На жаль, є поранені. За даними Центру екстреної медичної допомоги, 1 людина госпіталізована в Ізюмському районі, 1 – в Куп’янському, 1 – в Чугуївському”, – написав він у телеграм-каналі.

Синєгубов також нагадав, що на Харківщині триває операція з деокупації області. Звільнено більше 300 населених пунктів, де проживає близько 150 тис. людей.

“На звільнені території поступово повертається нормальне життя. Тривають роботи з розмінування та відновлення критичної інфраструктури, люди, що майже півроку провели в окупації, отримують гуманітарну допомогу”, – зазначив він.


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Вперше за тривалий час нічних обстрілів населених пунктів Харківщини не зафіксовано
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