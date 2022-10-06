Політика

Вперше з серпня ракетного удару по Україні завдано з території Білорусі

6 Жовтня 2022 16:40
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війна, білорусь

Вранці 6 жовтня російська авіація завдала ракетного удару по Україні з території Білорусі. Про це заявив заступник начальника головного оперативного управління генштабу ЗСУ Олексій Громов.

“Сьогодні вранці 4 літаки Ту-22 М3 стратегічної авіації країни агресора з повітряного простору Білорусі завдали авіаційного удару по території України. Попереднє застосування авіації з цього напрямку було 28 серпня”, – заявив Громов на брифінгу.

Як уточнив спікер Повітряних Сил Юрій Ігнат, йдеться про удар по Хмельницькій області, який противник завдав ракетами Х-22. Одна з двох ракет упала поряд із об’єктом інфраструктури. Інша впала на пустирі. Жертв та постраждалих немає.

Учора президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що республіка бере участь у спеціальній військовій операції в Україні, але військових до зони конфлікту не спрямовує.

“Що стосується нашої участі у спеціальній військовій операції в Україні, ми беремо участь там. Ми цього не ховаємо. Але ми нікого не вбиваємо. Ми нікуди не посилаємо своїх військових. Ми не порушуємо своїх зобов’язань. Наша участь у тому, щоб не допустити поширення цього конфлікту на територію Білорусі, по-перше, не допустити завдання удару по Білорусі під прикриттям спеціальної військової операції з боку Польщі, Литви та Латвії. Як я казав, у спину російським стріляти ніхто не буде з території Білорусі “, – цитує агенція “Белта” Лукашенка.


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