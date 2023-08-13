Ворог намагається відбити позиції біля Роботиного та Старомайорського – Генштаб

Протягом доби російські окупанти завдали 2 ракетних удари, 24 авіаційних ударів та близько 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

Протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південно-східніше Андріївки Луганської області.

противник вів безуспішні наступальні дії в районі південно-східніше Андріївки Луганської області. На Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення у районах південніше Андріївки та західніше Ягідного Донецької області.

противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення у районах південніше Андріївки та західніше Ягідного Донецької області. На Авдіївському напрямку , під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області.

, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області.

сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі західніше Старомайорського Донецької області.

ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі західніше Старомайорського Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі східніше Роботиного Запорізької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника та 1 по зенітно-ракетному комплексу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 станцію РЕБ, 1 засіб протиповітряної оборони противника.