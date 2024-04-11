Суспільство

Ворог атакував Україну 40 “Шахедами”, 37 збили 

11 Квітня 2024 08:19
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дрони
Шахеди / Getty Images

Окупанти атакували Україну ракетами та 40 дронами-камікадзе “Шахед” вночі 11 квітня. Сили ППО збили 37 ворожих дронів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.

“Вночі російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети та БпЛА типу “Shahed-136/131″. За попередньою інформацією, силами та засобами протиповітряної оборони України 37 з 40 БпЛА було знищено”.

Повідомляється, що інформація щодо ракет уточнюється.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що 3 “Шахеди” збили над Дніпропетровщиною: 2 на Криворіжжі та 1 – у Павлоградському районі.  

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім додав, що 8 БпЛА типу “Shahed 131/136” знищили на Миколаївщині.


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