Воллес закликає Зеленського посилити мобілізацію

Колишній міністр оборони Британії Бен Воллес вважає, що президент Володимир Зеленський повинен посилити мобілізацію в Україні. У коментарі виданню The Telegraph він наголосив, що Київ не може зупинятися ні на день.

“Середній вік бійців на фронті — понад 40. Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь на майбутнє, але факт — Росія нишком мобілізує всю країну, – зазначає Воллес. – Путін знає, що пауза дасть йому час для створення нової армії. Тому, як це зробила Британія в 1939-му і 1941-му роках, можливо, настав час переоцінити масштаби мобілізації України”.

За словами ексміністра, сьогодні весь світ спостерігає за тим, чи має Захід рішучість відстоювати власні цінності та систему, засновану на правилах.

“Те, що ми зараз робимо для України, визначить напрямок для всієї нашої безпеки на роки вперед”, – додав він.

Воллес також закликав партнерів відправити ЗСУ більше боєприпасів, Storm Shadows, а також далекобійні ракети ATACMS. Внаслідок цього Україна матиме успіх на полі бою, не допустить розколу міжнародної спільноти та не дозволить Путіну виграти час.