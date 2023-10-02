Суспільство

Воллес закликає Зеленського посилити мобілізацію

2 Жовтня 2023 11:34
читать на русском →
мобілізація

Колишній міністр оборони Британії Бен Воллес вважає, що президент Володимир Зеленський повинен посилити мобілізацію в Україні. У коментарі виданню The Telegraph він наголосив, що Київ не може зупинятися ні на день. 

“Середній вік бійців на фронті — понад 40. Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь на майбутнє, але факт — Росія нишком мобілізує всю країну, – зазначає Воллес. – Путін знає, що пауза дасть йому час для створення нової армії. Тому, як це зробила Британія в 1939-му і 1941-му роках, можливо, настав час переоцінити масштаби мобілізації України”. 

За словами ексміністра, сьогодні весь світ спостерігає за тим, чи має Захід рішучість відстоювати власні цінності та систему, засновану на правилах.

“Те, що ми зараз робимо для України, визначить напрямок для всієї нашої безпеки на роки вперед”, – додав він. 

Воллес також закликав партнерів відправити ЗСУ більше боєприпасів, Storm Shadows, а також далекобійні ракети ATACMS. Внаслідок цього Україна матиме успіх на полі бою, не допустить розколу міжнародної спільноти та не дозволить Путіну виграти час.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Жовтня 2023 11:18

Обстріл Херсона: четверо поранених, двоє — у тяжкому стані
2 Жовтня 2023 10:37

У Києві проходить унікальна Рада ЄС із закордонних справ
2 Жовтня 2023 09:48

Ударні дрони атакували Смоленський авіаційний завод, – ГУР
2 Жовтня 2023 09:13

Росіяни обстріляли Харків ракетами С-300
2 Жовтня 2023 09:07

У вересні війська РФ атакували Україну рекордною з початку війни кількістю дронів
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
Віталій ПОРТНИКОВ

Діалог з Україною
усі думки