Вночі сили ППО збили чотири ракети та 15 “шахедів”

У ніч на 6 серпня 2024 року окупанти атакували територію України чотирма балістичними ракетами “Іскандер-М”/KN-23, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та 16 ударними БпЛА типу Shahed. Сили Оборони збили чотири ракети та 15 “шахедів”.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

За його словами, ракетами Іскандер-М/KN-23 РФ вдарила по Київщині із Воронезької області РФ, двома ракетами Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря. “Шахедами”РФ атакувала з мису Чауда у Криму та Курська.

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.

“В результаті протиповітряного бою збито дві балістичні ракети “Іскандер-М”/KN-23, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях”, — повідомив Олещук.