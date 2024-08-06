Суспільство

Вночі сили ППО збили чотири ракети та 15 “шахедів”
6 Серпня 2024 09:35
читать на русском →
обстріл, ппо
ППО / Вікіпедія

У ніч на 6 серпня 2024 року окупанти атакували територію України чотирма балістичними ракетами “Іскандер-М”/KN-23, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та 16 ударними БпЛА типу Shahed. Сили Оборони збили чотири ракети та 15 “шахедів”.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

За його словами, ракетами Іскандер-М/KN-23 РФ вдарила по Київщині із Воронезької області РФ, двома ракетами Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря. “Шахедами”РФ атакувала з мису Чауда у Криму та Курська.

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.

“В результаті протиповітряного бою збито дві балістичні ракети “Іскандер-М”/KN-23, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях”, — повідомив Олещук.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
6 Серпня 2024 10:20

Окупанти атакували центральний район Харкова
6 Серпня 2024 09:35

Вночі сили ППО збили чотири ракети та 15 “шахедів”
6 Серпня 2024 09:22

Автобус із дітьми потрапив у ДТП на Хмельниччині: є постраждалі
6 Серпня 2024 08:44

Внаслідок нічного удару по Київщині пошкоджені будинки, АЗС, посічені фасади
6 Серпня 2024 07:23

Розклад олімпійських змагань у Парижі на 6 серпня
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Звено F16 с Харьковского неба мочило агрессора на ИХ территории
Павло КАЗАРІН

Трагедія “ухилянта” в тому, що він не має майбутнього
Юрій САПРОНОВ

Сколько будет длиться война, я отвечу – пока жив Путин
Юрій САПРОНОВ

Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду
Ігор ЧЕРНЯК

Лонгрід про важливе
Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
усі думки