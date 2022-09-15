Вночі росіяни вдарили по Київському району Харкова

Росіяни у ніч на 15 вересня вдарили по Київському району Харкова.
“Вночі близько о пів на першу ракетний обстріл Київського району.
Попередньо без жертв, постраждалих та руйнувань”, повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.
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Росіяни у ніч на 15 вересня вдарили по Київському району Харкова.
“Вночі близько о пів на першу ракетний обстріл Київського району.
Попередньо без жертв, постраждалих та руйнувань”, повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram.
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