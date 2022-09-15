Кримінал

Вночі росіяни вдарили по Київському району Харкова Росіяни у ніч на 15 вересня вдарили по Київському району Харкова. “Вночі близько о пів на першу ракетний обстріл Київського району. Попередньо без жертв, постраждалих та руйнувань”, повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram. Поділитися:



Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал