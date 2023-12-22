Внаслідок влучання дрона в будинок у Києві у трьох квартирах зруйновані стіни

У Соломʼянському районі Києва внаслідок ворожого обстрілу у трьох квартирах частково зруйновані стіни на 24-26 поверхах та ще у трьох — вибиті вікна.

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За інформацією рятувальників, загоряння виникло на 24 поверсі житлового будинку.

Займання було ліквідовано до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

За попередніми даними, постраждало двоє людей, з яких одну особу — госпіталізовано.

У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа у кімнаті на другому поверсі двоповерхового приватного недобудованого будинку. Пожежу ліквідовано на площі 20 кв. м. Постраждалих немає.

На місцях подій працювало 10 од. техніки, а також 43 рятувальника ДСНС.