Суспільство

Військові показали, як розбудовують оборонні рубежі на Донеччині

4 Березня 2024 12:43
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На Донеччині українські військові інженери розбудовують оборонні рубежі.

Як тривають роботи, показало інформаційне агентство Міноборони України АрміяInform.

Військові працюють над будівництвом взводного опорного пункту на рубежі оборони операційної зони одного з оперативно-тактичних угруповань. Точне місце будівництва не розголошують із міркувань безпеки.

У виданні розповіли, що враховуючи характер і реалії сучасної війни, траншеї роблять ширшими і вищими, щоб можна було розминутися у спорядженні, пронести пораненого на ношах тощо.

“Якщо за часів Другої світової були норми глибини і ширини траншей 1,5 метра на 80 сантиметрів, то зараз ми робимо глибину 2 метри і близько 1 метра ширину. І згори насипається ще півметровий бруствер. Водночас, ширше робити не можна, бо окопи стануть вразливіші до обстрілів. У будівництві використовуємо геотекстиль, сітку, дошку, бруси”, – каже офіцер інженерних військ Леонід.

Українські військові інженери розбудовують оборонні рубежі / Фото: АрміяInform

Кути траншеї укріплюються додатковими стовпцями і розпірками. Вогневі ячейки обливають деревʼяною дошкою. Також військові обладнують виходи з плавними переходами висоти, аби уникнути травмування при швидких переміщеннях.

«Плюс роботи з деревом — швидкість, мінус — недовговічність (потребує ремонту через 2 роки). Над неперекритою частиною знизу і згори робимо розпорки для міцності конструкції і монтування антидронового захисту. В нашому підході ми врахували поради бойових піхотних командирів», — розповіли військові інженери.


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