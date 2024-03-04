Військові показали, як розбудовують оборонні рубежі на Донеччині

На Донеччині українські військові інженери розбудовують оборонні рубежі.

Як тривають роботи, показало інформаційне агентство Міноборони України АрміяInform.

Військові працюють над будівництвом взводного опорного пункту на рубежі оборони операційної зони одного з оперативно-тактичних угруповань. Точне місце будівництва не розголошують із міркувань безпеки.

У виданні розповіли, що враховуючи характер і реалії сучасної війни, траншеї роблять ширшими і вищими, щоб можна було розминутися у спорядженні, пронести пораненого на ношах тощо.

“Якщо за часів Другої світової були норми глибини і ширини траншей 1,5 метра на 80 сантиметрів, то зараз ми робимо глибину 2 метри і близько 1 метра ширину. І згори насипається ще півметровий бруствер. Водночас, ширше робити не можна, бо окопи стануть вразливіші до обстрілів. У будівництві використовуємо геотекстиль, сітку, дошку, бруси”, – каже офіцер інженерних військ Леонід.

Українські військові інженери розбудовують оборонні рубежі / Фото: АрміяInform

Кути траншеї укріплюються додатковими стовпцями і розпірками. Вогневі ячейки обливають деревʼяною дошкою. Також військові обладнують виходи з плавними переходами висоти, аби уникнути травмування при швидких переміщеннях.

«Плюс роботи з деревом — швидкість, мінус — недовговічність (потребує ремонту через 2 роки). Над неперекритою частиною знизу і згори робимо розпорки для міцності конструкції і монтування антидронового захисту. В нашому підході ми врахували поради бойових піхотних командирів», — розповіли військові інженери.