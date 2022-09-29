Суспільство

Відбувся черговий обмін полоненими

29 Вересня 2022 14:13
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полон

В Україну повернулися 6 полонених – чотири морпіхи та двое цивільних.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Це офіцери – Булахов Олексій та Костенко Микола. Солдати – Герасименко Людмила та Іван Земляной. Цивільні – Андруша Вікторія та Майборода Яна.

“У кожного з них своя історія. Наприклад, Андрушу Вікторію 27 березня російські солдати забрали з дому, бо в телефоні дівчини знайшли дані про ворожу техніку, які вона передавала ЗСУ. Згодом її відвезли до рф і утримували в Курському СІЗО.

Майборода Яна опинилася в полоні через те, що у її телефоні зайшли фотографії техніки росіян на території Чорнобильської зони.

Військові брали участь у боях за Маріуполь”, – повідомив Єрмак у Telegram.


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Відбувся черговий обмін полоненими
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