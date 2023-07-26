Кримінал

Україна зазнала масованої ракетної атаки

26 Липня 2023 19:40
читать на русском →
ракетний удар

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про пуск “Кинджалів” по Київській області. Військові закликають усіх іти до укриття.

“Кинджали” летять у бік Києва.

Також ракети летять до Житомира, повідомляють Повітряні сили.

“Кинджали” летять у напрямку Хмельницької області, повідомляють військові.

Наразі Х-47 (Кинджали) летять на Кіровоградську область.

Повідомляють про вибухи на Житомирщині.

Вибухи на Львівщині. Працює ППО.

Раніше у Києві та більшості областей України було оголошено повітряну тривогу.

У Старокостянтинові Хмельницької області повідомляють про велику кількість вибухів та роботу ППО.

UPD 19:53 Моніторингові телеграм-канали пишуть, що зараз ракет у небі немає.

UPD 20:01. Метою ракетного удару був Старокостянтинів Хмельницької області. Про це повідомив речник Повітряних сил Ігнат.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
26 Липня 2023 21:53

Силами ППО було збито 36 ракет

26 Липня 2023 21:36

До Білорусі вивезли три тисячі українських дітей під виглядом оздоровлення – Кислиця
26 Липня 2023 20:56

Ігнат заявив, що однією з цілей окупантів був Старокостянтинів
26 Липня 2023 20:09

ППО збила частину російських ракет у Київській, Харківській областях і Дніпрі
26 Липня 2023 19:40

Україна зазнала масованої ракетної атаки

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

ФСБ опосредованно направила Украине территориальные предложения от будущей российской власти

Александр КИРШ

Foreign Affairs предложили Байдену организовать замену российского руководства

Микола КНЯЖИЦЬКИЙ

Кіно про Паровоза – символ загрозливої деградації

Сергій ТРОНЬ

Нові криптопроєкти у світі – варіантів для вкладень дедалі більше

Александр КИРШ

Украина в НАТО вместо США,или Новое заявление Трампа

Александр КИРШ

“Вова, скажи дядям спасибо”

усі думки