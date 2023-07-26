Україна зазнала масованої ракетної атаки

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про пуск “Кинджалів” по Київській області. Військові закликають усіх іти до укриття.
“Кинджали” летять у бік Києва.
Також ракети летять до Житомира, повідомляють Повітряні сили.
“Кинджали” летять у напрямку Хмельницької області, повідомляють військові.
Наразі Х-47 (Кинджали) летять на Кіровоградську область.
Повідомляють про вибухи на Житомирщині.
Вибухи на Львівщині. Працює ППО.
Раніше у Києві та більшості областей України було оголошено повітряну тривогу.
У Старокостянтинові Хмельницької області повідомляють про велику кількість вибухів та роботу ППО.
UPD 19:53 Моніторингові телеграм-канали пишуть, що зараз ракет у небі немає.
UPD 20:01. Метою ракетного удару був Старокостянтинів Хмельницької області. Про це повідомив речник Повітряних сил Ігнат.