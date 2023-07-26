Україна зазнала масованої ракетної атаки

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про пуск “Кинджалів” по Київській області. Військові закликають усіх іти до укриття.

“Кинджали” летять у бік Києва.

Також ракети летять до Житомира, повідомляють Повітряні сили.

“Кинджали” летять у напрямку Хмельницької області, повідомляють військові.

Наразі Х-47 (Кинджали) летять на Кіровоградську область.

Повідомляють про вибухи на Житомирщині.

Вибухи на Львівщині. Працює ППО.

Раніше у Києві та більшості областей України було оголошено повітряну тривогу.

У Старокостянтинові Хмельницької області повідомляють про велику кількість вибухів та роботу ППО.

UPD 19:53 Моніторингові телеграм-канали пишуть, що зараз ракет у небі немає.

UPD 20:01. Метою ракетного удару був Старокостянтинів Хмельницької області. Про це повідомив речник Повітряних сил Ігнат.