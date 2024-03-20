Від завтра САП не залежатиме від Офісу генпрокурора

Спеціалізована антикорупційна прокуратура із 21 березня почне роботу в якості незалежної від Офісу генпрокурора юридичної особи публічного права.

Про це повідомила пресслужба ОГП.

“У відповідності до наказу заступника генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури від 19 березня 2024 року № 52 Спеціалізована антикорупційна прокуратура як юридична особа публічного права розпочинає свою діяльність з 21 березня 2024 року”, – зазначається у повідомленні.

Як пояснили в Офісі генпрокурора, це відбувається на основі ухваленого Верховною Радою 8 грудня минулого року закону “Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури”.