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Весь Херсон залишився без світла, росЗМІ кажуть про “теракт”

6 Листопада 2022 16:31
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електропостачання, херсон

Херсон і ще понад десять населених пунктів у тимчасово окупованій Херсонській області залишилися без електропостачання – росЗМІ повідомляють про “теракт на ЛЕП”.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання “РИА Новости” з посиланням на пресслужбу Херсонобленерго.

Вказано, що відключення електропостачання зафіксували у Херсоні та в селищі Комишани. Крім того, повідомляють про відсутність електрики у Білозерці. Місцеві також зазначають, що виникли проблеми зі зв’язком.

Місцеві ЗМІ також повідомили, що у Бериславі росіяни спеціально підривають опори ЛЕП. Разом з цим, окупаційна “влада” заявила, що причиною могло стати влучення снаряда в шлюз Каховської ГЕС.

Згодом пропагандистські ЗМІ повідомили, що електрика в 10 населених пунктах Херсонщини пропала в наслідок нібито “внаслідок теракту на ЛЕП Берислав-Каховка”.

Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський підтвердив інформацію про те, що 10 населених пунктів області лишилися без світла, як наслідок, і води.

“Пошкоджено високовольтну ЛЕП. Окупанти вже “відзвітували” про теракт. Однак не уточнили, що теракт був здійснено ними ж. Свідчення очевидців це підтверджують. Терор та цинізм окупантів продовжується і нікуди не зникав. Страх перед ЗСУ штовхає їх на божевільні речі”, – зазначив він.


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