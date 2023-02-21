“Вагнерівці” наводять у Севастополі кримінальні порядки – Генштаб

Протягом доби противник здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі міста Херсон. Є жертви серед цивільного населення.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.
Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
- На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
Ворожих обстрілів зазнали понад 20 районів населених пунктів Сумщини, Чернігівщини та Харківщини. Серед них – Стрілеча, Мороховець, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Волохівка, Бударки, Бологівка та Колодязне.
- На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв населені пункти Дворічна, Гряниківка, Котлярівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Іванівка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка на Луганщині та Федорівка Донецької області.
- На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали 18 населених пунктів. Зокрема, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Ступочки, Кліщіївка, Озарянівка і Торецьк Донецької області.
- На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар.
- На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали, зокрема, Новосілка, Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Малинівка, Магдалинівка, Павлівка, Кам’янське, Оріхів, Мала Токмачка – Запорізької.
- На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони 14 населених пунктів, включаючи Милове, Томарине, Шляхове, Берислав, Миколаївка, Веселе, Антонівка та Велетенське.
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