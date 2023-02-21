“Вагнерівці” наводять у Севастополі кримінальні порядки – Генштаб

Протягом доби противник здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі міста Херсон. Є жертви серед цивільного населення.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Ворожих обстрілів зазнали понад 20 районів населених пунктів Сумщини, Чернігівщини та Харківщини. Серед них – Стрілеча, Мороховець, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Волохівка, Бударки, Бологівка та Колодязне.

ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали понад 20 районів населених пунктів Сумщини, Чернігівщини та Харківщини. Серед них – Стрілеча, Мороховець, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Волохівка, Бударки, Бологівка та Колодязне. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв населені пункти Дворічна, Гряниківка, Котлярівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Іванівка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка на Луганщині та Федорівка Донецької області.

противник обстріляв населені пункти Дворічна, Гряниківка, Котлярівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Іванівка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка на Луганщині та Федорівка Донецької області. На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали 18 населених пунктів. Зокрема, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Ступочки, Кліщіївка, Озарянівка і Торецьк Донецької області.

обстрілів зазнали 18 населених пунктів. Зокрема, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Ступочки, Кліщіївка, Озарянівка і Торецьк Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар.

противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Нескучне, Пречистівка та Вугледар. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали, зокрема, Новосілка, Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Малинівка, Магдалинівка, Павлівка, Кам’янське, Оріхів, Мала Токмачка – Запорізької.

вогневого ураження зазнали, зокрема, Новосілка, Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Малинівка, Магдалинівка, Павлівка, Кам’янське, Оріхів, Мала Токмачка – Запорізької. На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони 14 населених пунктів, включаючи Милове, Томарине, Шляхове, Берислав, Миколаївка, Веселе, Антонівка та Велетенське.

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