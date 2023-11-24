Вадим Тітушко тепер на фронті

Вадим Тітушко, який 10 років тому під час Євромайдану став символом найманих «спортсменів», нині воює у складі 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

Про це повідомили бойовий медик із 72 бригади Віктор Пилипенко та військовослужбовець Юрій Юзич.

За словами Пилипенка, Вадим Тітушко воює у зазначеній бригаді з 2022 року. Юзич уточнив, що торік із квітня.

«Гідний чоловік. Так, в минулому мав ту пригоду, яка зробила його прізвище загальною назвою, скажемо так. Але кожна людина має різні події в житті. Головне — це переосмислення, і те, що ти робиш зараз, коли життя наших мам, бабусь та дітей під щоденною російською загрозою», — написав Пилипенко.

Юзич написав, що Тітушко є молодшим сержантом та командиром відділення. Він опублікував фото з вручення нагород, на якому Вадим — крайній праворуч.

Тітушко прославився у 2013 році, коли під час акції «Вставай, Україно!» напав на журналістів Ольгу Сніцарчук та Влада Соделя. Після того «тітушками» почали називати чоловіків спортивної статури, які беруть участь у мітингах за гроші, або ж — агресивно заважають їхньому проведенню. Ці люди стали одним з антисимволів Євромайдану.

У серпні 2018 року Тітушко став підозрюваним у розбійному нападі на приватний будинок у Київській області, а також у заволодінні транспортним засобом.