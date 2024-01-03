Економіка

В “Укренерго” попередили про зростання споживання електроенергії

3 Січня 2024 19:05
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електроенергія

На тлі початку робочого тижня, відновлення ділової активності після свят і похолодання в Україні зафіксували зростання споживання електроенергії.

Про це повідомили в “Укренерго”.

“Сьогодні ранковий максимум споживання о 10:40 був на 8% більшим за відповідний показник вчора 2 січня”, — мовиться у повідомленні.

Як пояснили фахівці, таке стрімке підвищення рівня споживання створює значне додаткове навантаження на електростанції, які все ще відновлюються після масованих ракетних атак минулої зими, що може призвести до технологічних порушень.


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