Суспільство

В Україну почав заходити холодний атмосферний фронт
18 Липня 2024 21:53
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Карпатські дороги / Фото: Bohdan Mykhaskiv, ukraine.ua /imagebank

Дощі та грози стали наслідком холодного атмосферного фронту, який почав заходити в Україну.

Як повідомляє Укргідрометцентр, короткочасний дощ із грозою очікуються в Карпатах у п’ятницю, 19 липня, вдень місцями і на південному сході України, в інших регіонах без опадів.

Температура в західних, північних і Вінницькій областях уночі 16-21°, вдень 25-30°, у Карпатах 18-23°. На решті території вночі 20-25°, вдень 29-34°, у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму сильна спека 35-38°.

У Києві без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 20°, вдень 27-29°.

У суботу, 20 липня, лише вночі очікується короткочасний дощ із грозою.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура в західних і північних областях уночі 14-19°, вдень 24-29°, у центральних областях вночі 17-22°, вдень 27-32°, на решті території вночі 20-25°, вдень 29-34°, місцями сильна спека 35-37°.

У Києві без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.


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