В Україну йдуть дощі та грози

Короткочасні дощі з грозами пройдуть у вівторок, 10 вересня, у східних, південно-східних, Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 17°; вдень 24-29°, на Прикарпатті та Закарпатті 17-22°.

У Києві у вівторок – сухо, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура вночі 12-14°, вдень 25-27°.

У середу, 11 вересня, вночі на Закарпатті, в Карпатах і Прикарпатті, вдень у західних, північних і центральних областях місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура в західних областях уночі 10-15°, вдень 17-22°; на решті території вночі 15-20°, на півдні країни до 23°, вдень 24-29°, на сході та півдні країни місцями до 32°.

Прогноз погоди у Києві 11 вересня – місцями короткочасний дощ, гроза, вночі без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°.