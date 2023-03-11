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ЗСУ ліквідували ще понад тисячу окупантів

11 Березня 2023 10:38
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втрати ворога

Українські захисники знищили за добу 1010 російських загарбників.

За даними Генштабу загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 158000 (+1010) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3458 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6762 (+20) од,
  • артилерійських систем – 2483 (+8) од,
  • РСЗВ – 493 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 257 (+1) од,
  • літаків – 304 (+0) од,
  • гелікоптерів – 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2108 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 907 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5344 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 242 (+2).

Дані уточнюються.

Українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів та удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 районів зосередження особового складу противника, 1 засіб протиповітряної оборони та склад боєприпасів ворога.


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