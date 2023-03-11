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ЗСУ ліквідували ще понад тисячу окупантів Українські захисники знищили за добу 1010 російських загарбників. За даними Генштабу загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.03.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 158000 (+1010) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3458 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 6762 (+20) од,

артилерійських систем – 2483 (+8) од,

РСЗВ – 493 (+2) од,

засоби ППО ‒ 257 (+1) од,

літаків – 304 (+0) од,

гелікоптерів – 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2108 (+1),

крилаті ракети ‒ 907 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5344 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 242 (+2). Дані уточнюються. Українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів та удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 районів зосередження особового складу противника, 1 засіб протиповітряної оборони та склад боєприпасів ворога. Поділитися:



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