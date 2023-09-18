Суспільство

В Україні знищили командувача 31-ї бригади ЗС РФ

18 Вересня 2023 13:58
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війна

На війні в Україні загинув командувач 31-ї десантно-штурмової бригади російських Збройних сил полковник Андрій Кондрашкін.

Про це повідомив командир батальйону «Восток» Олександр Ходаковський, який у складі угруповання «ДНР» воює проти України з 2014 року. Обставини загибелі Кондрашкіна Ходаковський не навів.

Відомо, що Кондрашкін брав участь у війні в Чечні. Сам він говорив про участь щонайменше у трьох воєнних конфліктах.

Міністерство оборони Росії загибель командувача 31-ї десантно-штурмової бригади не коментувало.

За даними українського журналіста Юрія Бутусова, бригада, якою командував Кондрашкін, «брала участь у всіх найбільших битвах війни, починаючи з десанту до аеропорту Гостомель».


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