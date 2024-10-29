У кремлі вирішили сформувати штурмові підрозділи із засуджених, хворих на гепатит, – ГУР

У кремлі вирішили сформувати штурмові підрозділи із засуджених, хворих на гепатит “В” і “С” та відправити на війну проти України.

Про це повідомляє ГУР МО.

“Відповідний наказ міністра оборони держави-агресора Бєлоусова №610, датований 10 жовтня 2024 року, виключає гепатит С із переліку хвороб, наявність яких не дозволяє проходити військову службу.

Для комплектування підрозділів із хворих на гепатит зеків затверджено спеціальний порядок організації та прийому в російську окупаційну армію. Інфікованих гепатитом у документі маркують як “контингент “С”, – йдеться у повідомленні.

За оцінками росіян, їхнє нове мобілізаційне рішення дозволить залучити до штурмів тисячі зеків.

“Наприклад, у тюрмах та ізоляторах на території так званого центрального військового округу ЗС РФ налічується близько 10 тисяч “гепатитників” ― добровільне бажання воювати з них виявили близько 15%”, – повідомляють у ГУР.

Перші чотири штурмові роти та дві роти резерву із хворих зеків росіяни формують у складі 1435-го та 1437-го мотострілецьких полків (27-ї та 15-ї мотострілецьких бригад ЗС РФ відповідно).

За даними розвідки, названі на честь гепатитів новостворені російські штурмові роти “В-С” планують розміщувати на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

“Отже, катастрофічні втрати та страх протестів у великих містах які може викликати оголошення загальної мобілізації, змушують Москву “вигрібати” для злочинної війни всю хворобливу нечисть із тюрем”, – підсумувати у розвідці.